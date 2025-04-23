Просмотры фильма «Конклав» резко выросли на фоне смерти папы римского Франциска

Аналитическая компания Luminate поделилась данными о просмотрах «Конклава» — церковной драмы, вышедшей осенью 2024 года. По информации аналитиков, просмотры ленты на стримингах выросли сразу на 283% по сравнению с прошлыми неделями.

Судя по всему, на популярность картины повлияла смерть папы римского Франциска — на фоне события многие онлайн-кинотеатры добавили «Конклав» на свои главные страницы. Только 21 апреля просмотры фильма достигли 6,9 млн, хотя ещё днём ранее они не превышали 2 млн.

«Конклав» — церковная драма, которая рассказывает историю политических интриг в Ватикане. Кардинал Ломели, которому поручено найти преемника умершего папы Римского, обнаруживает, что находится в центре заговора, который может потрясти сами основы Церкви.