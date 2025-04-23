Российские BetBoom Team и Aurora вышли в плей-офф PGL Wallachia S4 по «Доте»

Все четыре российские команды вышли в плей-офф глобального турнира PGL Wallachia Season 4 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. Вслед за PARIVISION и Team Spirit путёвки в следующий этап оформили BetBoom Team и Aurora Gaming.

Отметим, что сразу семь из восьми мест в плей-офф заняли команды из Европы. Помимо российского квартета, это украинская NAVI Junior, шведская Team Liquid, а также Tundra Esports. Из других регионов в решающий этап прошла лишь китайская Team Tidebound.

Плей-офф PGL Wallachia Season 4 пройдёт с 24 по 27 апреля в студийном формате. Победитель турнира выиграет главный приз в размере $ 300 тыс.