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Третий сезон сериала «Живые Мемории. Отцы и дети» стартует 26 июня — трейлер

Третий сезон сериала «Живые Мемории. Отцы и дети» стартует 26 июня — трейлер
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Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер третьего сезона киноальманаха «Живые Мемории. Отцы и дети». Документально-анимационный проект стартует 26 июня и будет выходить еженедельно.

Видео доступно во VK-группе Premier. Права на видео принадлежат Premier.

В третьем сезоне главной темой стали «Отцы и дети». В основу произведения легли семь книг воспоминаний, среди которых мемуары Василия Перова, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, Тамары Петкевич, Сергея Дурылина, Сергея Коненкова и Александра Вертинского.

В проекте снялись российские деятели культуры: Евгений Миронов («Пробуждение»), Максим Матвеев («Триггер»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Евгения Симонова («Смотри на меня!») и другие артисты.

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