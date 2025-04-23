Третий сезон сериала «Живые Мемории. Отцы и дети» стартует 26 июня — трейлер

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер третьего сезона киноальманаха «Живые Мемории. Отцы и дети». Документально-анимационный проект стартует 26 июня и будет выходить еженедельно.

Видео доступно во VK-группе Premier. Права на видео принадлежат Premier.

В третьем сезоне главной темой стали «Отцы и дети». В основу произведения легли семь книг воспоминаний, среди которых мемуары Василия Перова, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, Тамары Петкевич, Сергея Дурылина, Сергея Коненкова и Александра Вертинского.

В проекте снялись российские деятели культуры: Евгений Миронов («Пробуждение»), Максим Матвеев («Триггер»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Евгения Симонова («Смотри на меня!») и другие артисты.