«Самый мрачный фильм Marvel» — первые критики хвалят «Громовержцев» с Флоренс Пью

22 апреля Marvel устроила закрытый показ «Громовержцев» — новой картины в собственной киновселенной. На ней побывали американские журналисты, которые уже поделились своими мнениями о ленте.

В целом первым зрителям понравилась картина — они называют её одним из самых мрачных произведений в киновселенной Marvel. Больше всего похвал досталось Флоренс Пью, которая играет роль Елены Беловой, будущей Чёрной вдовы, а также практическим эффектам и другим харизматичным персонажам.

Что пишут первые критики о «Громовержцах»

«Громовержцы» — это самый мрачный фильм Marvel на сегодняшний день. Картина практически принадлежит Флоренс Пью, которая отвечает за всю драму своими плечами.

В «Громовержцах» столько искры, харизмы и эмоций. Это первый фильм Marvel за долгое время, за которой интересно следить. Я даже прослезился.

«Громовержцы» ощущаются фильмом старой Marvel — с практическими эффектами и харизматичными героями. Я бы очень хотел, чтобы эта лента вышла раньше.

Премьера «Громовержцев» состоится 2 мая в мировых кинотеатрах — к этому времени появятся и полноценные обзоры критиков. До России лента доберётся в середине месяца из-за паузы в показе зарубежных лент.