Вышел флагманский смартфон Honor GT Pro с AMOLED-экраном и большой батареей

Китайская компания Honor представила Honor GT Pro — свой новый флагманский смартфон. Продажи устройства уже стартовали в Китае по цене от 3699 юаней (около 44 тыс. рублей).

Honor GT Pro оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800х1264 пикселей и частотой обновления дисплея 144 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Verison с 12/16 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти с батареей 7200 мАч.

Устройство получило тройную основную камеру: 50-мегапиксельный базовый модуль, 50-мегапиксельный широкоугольный модуль и 50-мегапиксельный телефото-модуль. Фронтальная камера же получила датчик на те же 50 Мп. Смартфон защищён от воды и пыли по стандартам IP69 и IP68 соответственно.