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Стали известны детали сюжета продолжения «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом

Стали известны детали сюжета продолжения «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом
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В начале апреля зарубежные СМИ сообщили о разработке спин-оффа ленты Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Лента расскажет о новых приключениях каскадёра Клиффа Бута, к роли которого вернётся Брэд Питт.

Спустя несколько недель издание Deadline раскрыло новые детали картины. По данным журналистов, фильм выйдет под названием «Новые приключения Клиффа Бута» и расскажет о том, как персонаж работает фиксером для голливудских студий. По просьбам продюсеров крупных кинокомпаний герой решает их проблемы самого разного характера.

Сценарий ленты написал Квентин Тарантино, а поставит ленту Дэвид Финчер. Будущий фильм станет эксклюзивом Netflix, у него пока нет даты премьеры.

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