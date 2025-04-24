Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Антонио Бандерас сыграет в байопике «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдене

Антонио Бандерас сыграет в байопике «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдене
Комментарии

Издание Variety сообщило, что актёр Антонио Бандерас присоединился к касту байопика «Тони» студии А24.

Байопик расскажет об известном шеф-поваре Энтони Бурдене, которого сыграет Доминик Сесса. Режиссёром проекта станет Мэтт Джонсон, известный по нашумевшему фильму «Чёрная ягода» 2023 года. Сценарий написали Тодд Бартел и Лу Хоу. Съёмки начнутся в следующем месяце в Массачусетсе.

Хотя подробности сюжета до сих пор держатся в секрете, действие «Тони» должно происходить в 1976 году, когда молодой Бурдэн пережил судьбоносный опыт, работая и живя в Провинстауне, штат Массачусетс.

Даты премьеры всё ещё нет.

Материалы по теме
Российский «Настоящий детектив»: стоит ли смотреть «Тайгу» о серийном убийце
Российский «Настоящий детектив»: стоит ли смотреть «Тайгу» о серийном убийце
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android