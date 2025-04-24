Антонио Бандерас сыграет в байопике «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдене

Издание Variety сообщило, что актёр Антонио Бандерас присоединился к касту байопика «Тони» студии А24.

Байопик расскажет об известном шеф-поваре Энтони Бурдене, которого сыграет Доминик Сесса. Режиссёром проекта станет Мэтт Джонсон, известный по нашумевшему фильму «Чёрная ягода» 2023 года. Сценарий написали Тодд Бартел и Лу Хоу. Съёмки начнутся в следующем месяце в Массачусетсе.

Хотя подробности сюжета до сих пор держатся в секрете, действие «Тони» должно происходить в 1976 году, когда молодой Бурдэн пережил судьбоносный опыт, работая и живя в Провинстауне, штат Массачусетс.

Даты премьеры всё ещё нет.