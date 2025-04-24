Продюсер «Аноры» считает, что фильм спасли российские актёры

Режиссёр Александр Молочников рассказал о своём разговоре с одним из продюсером «Аноры» на тему того, что российский актёры, снявшиеся в картине, буквально спасли её и сделали известной.

В особенности американский продюсер энергию, которая исходила от армянских и российских артистов. Сам Молочников был очень рад это услышать, поскольку понял, что в США нет негативно настроенных к российским актёрам людей.

Один из американских продюсеров фильма «Анора» сказала мне такую фразу: «Мне кажется, что энергия российских и армянских артистов спасла это кино».

«Анора» и впрямь прославилась в том числе благодаря участию российских актёров, среди которых оказались Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.