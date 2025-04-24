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Ubisoft раскроет план будущих обновлений Assassin's Creed Shadows уже 30 апреля

Ubisoft раскроет план будущих обновлений Assassin's Creed Shadows уже 30 апреля
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Ubisoft анонсировала проведение прямого эфира, во время которого расскажет о будущей поддержке Assassin's Creed Shadows. Детали раскроют 30 апреля.

Во время стрима авторы расскажут, как будут поддерживать игру дальше, ведь с релиза уже прошёл месяц. Разработчики затизерили, что изменения произойдут как минимум в паркуре: его улучшат и добавят Наоэ различные новые акробатические элементы.

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта на PS5, Xbox Series и ПК с поддержкой русского языка. Игра получила много тёплых отзывов от критиков и геймеров. В будущем стелс-экшен получит сюжетное дополнение «Когти Авадзи».

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