Фильм «Миссия невыполнима 8» действительно станет самым длинным по франшизе

Вчера от инсайдера Cryptic4KQual появилась информация о хронометраже фильма «Миссия невыполнима 8: Финальная расплата». Она оказалась почти верной, поскольку новая часть франшизы действительно станет самой длинной — это подтвердила Paramount Pictures.

Инсайдер говорил о продолжительности в 2 часа 51 минуту, на деле же лента будет идти 2 часа 49 минут, то есть инсайдер попал почти точечно.

«Миссия невыполнима 8» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу.

Мировая премьера ленты в кино «Миссия невыполнима. Финальная расплата» намечена на 23 мая. В России фильм начнут показывать позже альтернативными способами.