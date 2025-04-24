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Стало известно, кто сыграет главные роли в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Стало известно, кто сыграет главные роли в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
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Кинокомпания Lionsgate раскрыла исполнителей главных ролей в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Юного Хеймитча Абернати сыграет Джозеф Зада, а его возлюбленную Ленор Дав Бэйрд — Уитни Пик.

Подготовка к производству ленты потихоньку идёт, а съёмки начнутся летом-осенью. События ленты развернутся за 24 года до событий оригинальной трилогии, главным героем выступит Хеймитч Эбернети. Во франшизе эту роль ранее исполнял Вуди Харрельсон, а теперь его воплотит Джозеф Зада.

Будущая картина с подзаголовком «Рассвет в день Жатвы» выйдет в прокат 20 ноября 2026 года. Других актёров на ролях пока не раскрывают.

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