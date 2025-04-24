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«Я пожилой человек»: Дмитрий Нагиев — о тяжёлых съёмках в сериале «Санкционер»

«Я пожилой человек»: Дмитрий Нагиев — о тяжёлых съёмках в сериале «Санкционер»
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Известный по «Физруку» и российским комедиям актёр Дмитрий Нагиев исполнит главную роль в новом шоу «Санкционер». Во время недавнего интервью артист рассказал, что в силу возраста ему становится тяжело переносить большое количество смен.

По словам Дмитрия, в этом проекте всего 35 смен, а одна смена длится примерно 10-12 часов, но актёр привык работать в таком ритме и относится к нему нормально.

А в этом проекте 35 смен, ну куда это годится? Я пожилой человек, я на ладан дышу. У меня в райдере написано, что я имею право заказать еду в любом ресторане города, но я ем из общего котла. Иногда мне кажется, что я доедаю то, что не доела группа.

Нагиев также отметил, что будет продолжать работать, пока у него есть силы, чтобы радовать зрителей и самому продолжать зарабатывать деньги.

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