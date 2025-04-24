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Появился забавный отрывок из романтической комедии «Пара на пару» с Ириной Горбачёвой

Появился забавный отрывок из романтической комедии «Пара на пару» с Ириной Горбачёвой
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Кинокомпания «Каро Премьер» опубликовала отрывок из романтической комедии «Пара на пару». В ролике показали забавный фрагмент с главными героями в постели.

Сюжет будущей ленты расскажет историю Кости и Оли – преподавателей в вузе. На отдыхе в санатории Оля нашла себе более респектабельную пару – Сергея. Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести роман с его дочерью Соней, чтобы получить доступ к Сергею.

Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Чеботарёв («Поехавшая»), Ирина Горбачёва («Дыхание»), Александр Робак («Географ глобус пропил») и Евгений Егоров («Мира»). Режиссёром выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).

Премьера ленты состоится 22 мая.

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