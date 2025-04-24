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В России официально выйдет второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — 5 мая

В России официально выйдет второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — 5 мая
Аудио-версия:
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«Амедиатека» объявила, что уже 5 мая состоится премьера второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Новые серии будут выходить раз в неделю одновременно со всем миром.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — сериал, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.

Во втором сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» Мэгги и Ниган оказываются по разные стороны баррикад в разгорающейся войне за контроль над Манхэттеном. С момента их появления в городе прошло полгода.

Постер

Фото: AMC

Трейлер на русском языке

Первый сезон шоу вышел в 2023 году и получил высокие оценки от зрителей и критиков.

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