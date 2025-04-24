Вышел пятый и последний сезон сериала «Ты» про маньяка, преследующего своих жертв

Сегодня на Netflix состоялась премьера пятого сезона сериала «Ты». Заключительный сезон уже можно посмотреть целиком — на сервисе вышли все 10 серий.

Шоу продолжает историю серийного убийцы по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово с ними расправляется. В финале шоу герой возвращается в родной Нью-Йорк и планирует жить обычной жизнью, однако его настигает опасное прошлое.

Над завершающим сезоном работали новые шоураннеры: Серу Гэмбл («Сверхъестественное») заменили Майкл Фоли («Как избежать наказания за убийство») и Джастин В. Ло («Блудный сын»). Напомним, сериал основан на одноимённом книжном цикле писательницы Кэролайн Кепнес.