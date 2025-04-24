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Вышла Clair Obscur: Expedition 33 — это самая высокооценённая игра 2025 года

Вышла Clair Obscur: Expedition 33 — это самая высокооценённая игра 2025 года
Аудио-версия:
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Сегодня состоялся релиз фэнтезийной RPG от французской студии Sandfall — Clair Obscur: Expedition 33. Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК, а также в Game Pass.

События Clair Obscur разворачиваются в мире тёмного фэнтези, стилизованном под Прекрасную эпоху. Над этим миром царствует божественная Художница великанша. Каждый год она пробуждается и рисует в небесах число — это обратный отсчёт, и в год действия игры это должно быть число 33. С каждым новым числом все достигшие этого возраста люди в мире умирают. Очередная экспедиция с отрядом отправляется к великанше, чтобы её остановить.

Изначально разработка велась на движке Unreal Engine 4, однако позднее проект был перенесён на Unreal Engine 5 для использования усовершенствованных возможностей рендеринга и анимации.

Релизный трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Clair Obscur: Expedition 33. Права на видео принадлежат Kepler.

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