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В кинотеатрах России вышла детективная драма «Почтарь» с Александром Петровым

В кинотеатрах России вышла детективная драма «Почтарь» с Александром Петровым
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24 апреля в России состоялась премьера фильма «Почтарь». Детективную драму с Александром Петровым можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно в VK-группе «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Действие фильма разворачивается в 1942 году. По сюжету из военного ведомства пропадает особо важное письмо — оно не дошло от почты до военкомата. Следователь приступает к расследованию и выясняет, что последним его видел Почтарь — так зовут молодого почтальона жители города. С этого момента начинается выяснение всех обстоятельств.

Режиссёром картины выступил Андрей Разенков («Кромовъ»). В «Почтаре» также снялись Инга Оболдина («Мистер Нокаут»), Полина Агуреева («Горе от ума»), Влад Абашин («Завод»), Дмитрий Ковган («Противостояние»), Александр Мичков («Аманат») и Юрий Беляев («Слуга»).

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