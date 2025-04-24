В EA Sports FC 25 появился платный сезонный пропуск — впервые в серии

24 апреля в EA Sports FC 25 стартовал седьмой сезон поддержки. В режиме Ultimate Team появились новые награды — от уникальных карточек футболистов до отдельных наборов и элементов кастомизации для других режимов.

Впервые в истории серии в игру добавили платную версию сезонного пропуска. Её можно приобрести за 500 тысяч внутриигровых монет или за 1000 FC Points (около 800 рублей по актуальному курсу). По своей сути он расширяет награды бесплатного пропуска и позволяет получить дополнительные награды, включая продаваемые наборы.

Первый взгляд на платный сезонный пропуск в EA Sports FC 25 Фото: EA Sports

Главным бонусом за прохождение сезонного пропуска станет усиленная карточка бывшего французского нападающего Франка Рибери с рейтингом 96 и четырьмя игровыми стилями+. Вместо него геймеры могут выбрать продаваемый набор из 4 игроков с рейтингом 90+.

Седьмой сезон поддержки EA Sports FC 25 Ultimate Team продлится 41 день и завершится в начале июня. После этого в игре появится финальный, восьмой сезон с лучшими наградами симулятора футбола.