24 апреля состоялась премьера сериала «Беспринципные в Питере». Спин-офф оригинального комедийного шоу рассказывает о Валентине, которая уезжает с Патриарших в поисках лучшей жизни в Санкт-Петербург, продолжая заниматься музыкой и искусством.

В новый сериал войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Первый сезон завершится 12 июня, спустя почти месяц после финала четвёртого сезона оригинальных «Беспринципных».

Расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»