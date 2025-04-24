Расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»
24 апреля состоялась премьера сериала «Беспринципные в Питере». Спин-офф оригинального комедийного шоу рассказывает о Валентине, которая уезжает с Патриарших в поисках лучшей жизни в Санкт-Петербург, продолжая заниматься музыкой и искусством.
В новый сериал войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Первый сезон завершится 12 июня, спустя почти месяц после финала четвёртого сезона оригинальных «Беспринципных».
Расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 апреля
|2-я серия
|1 мая
|3-я серия
|8 мая
|4-я серия
|15 мая
|5-я серия
|22 мая
|6-я серия
|29 мая
|7-я серия
|5 июня
|8-я серия
|12 июня
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