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Сериал Беспринципные в Питере от Кинопоиска (2025) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»
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24 апреля состоялась премьера сериала «Беспринципные в Питере». Спин-офф оригинального комедийного шоу рассказывает о Валентине, которая уезжает с Патриарших в поисках лучшей жизни в Санкт-Петербург, продолжая заниматься музыкой и искусством.

В новый сериал войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Первый сезон завершится 12 июня, спустя почти месяц после финала четвёртого сезона оригинальных «Беспринципных».

Расписание выхода сериала «Беспринципные в Питере»

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 апреля
2-я серия1 мая
3-я серия8 мая
4-я серия15 мая
5-я серия22 мая
6-я серия29 мая
7-я серия5 июня
8-я серия12 июня
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