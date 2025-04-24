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Вышел большой трейлер исторической драмы «Таганрог» — премьера 3 мая

Вышел большой трейлер исторической драмы «Таганрог» — премьера 3 мая
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Онлайн-кинотеатр Premier представил большой трейлер сериала «Таганрог». Премьера исторической драмы состоится уже 3 мая, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Premier. Права на видео принадлежат Premier.

«Таганрог» расскажет историю подпольного сопротивления советских жителей во времена Великой Отечественной войны. В центре сюжета окажется офицер госбезопасности Виктор Швец, который под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание.

Главные роли в сериале исполнили Денис Донской («Струны»), Сергей Жарков («Небо»), Кирилл Балобан («Серебряные коньки»), Дарья Кукарских («Праведник»), Ольга Павловец («Телохранители») и другие актёры. Режиссёром выступил Армен Назикян («Шеф. Мужская работа»).

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