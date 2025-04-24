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Великобритания вслед за ЕС запретила продажи игровых геймпадов в России

Великобритания вслед за ЕС запретила продажи игровых геймпадов в России
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24 апреля Великобритания ввела новый пакет санкций против России — в основном они затронули торговые ограничения. В нём содержится около 150 пунктов, среди которых есть запрет на отправку в страну игровых геймпадов от PlayStation, Xbox и Nintendo.

Так, в новых документах сообщается, что компаниям внутри Великобритании запрещается продавать или доставлять в Россию геймпады и джойстики для авиасимуляторов, потому что они могут использоваться «для управления дронами в военных целях». Ранее подобные меры уже ввёл и Евросоюз — это произошло в феврале.

Крупнейшие производители консолей — Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) и Nintendo (Switch) — ранее перестали продавать свои игровые устройства и гаджеты на территории России. Сейчас их ввозят с помощью параллельного импорта из других стран: из Китая, Японии и ОАЭ. Это значит, что новый пакет санкций Великобритании, скорее всего, никак не повлияет на доступность геймерских гаджетов в РФ.

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