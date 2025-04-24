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В кинотеатрах России вышла семейная комедия «Денискины рассказы»

В кинотеатрах России вышла семейная комедия «Денискины рассказы»
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24 апреля в России состоялась премьера фильма «Денискины рассказы». Семейную комедию по мотивам произведения Виктора Драгунского уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно в группе «Атмосфера Кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера Кино».

Лента рассказывает про мальчика Дениса Кораблёва, который отправляется на дачу провести три месяца каникул вместе со своей семьёй. Дениске предстоит завести новых друзей, впервые влюбиться и отправиться в захватывающее путешествие во имя этой самой любви.

Главные роли в «Денискиных рассказах» сыграли Роман Панков (сериал «Денискины рассказы»), Александр Пашутин («Всё наоборот»), Анна Пескова («Лётчик»), Дмитрий Ендальцев («По любви») и Ольга Волкова («Папины дочки»). Режиссёром выступил Артемий Драгунский (сериал «Денискины рассказы»).

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