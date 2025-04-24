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Появились постеры с главными героями фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Появились постеры с главными героями фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
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Кинокомпания Paramount представила множество постеров фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». На них изображены главные герои будущей картины: от Итана Ханта и его друзей до обаятельных противников супершпиона.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу.

В новой «Миссии» вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры. Режиссёром же вновь выступит Кристофер Маккуорри. Премьера ленты состоится на Каннском кинофестивале, а в кино фильм выйдет 23 мая.

Постеры с главными героями фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

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