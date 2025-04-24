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RoboCop: Rogue City — Unfinished Business дата выхода

«Ты — закон»: новый трейлер RoboCop: Rogue City — Unfinished Business раскрыл дату выхода
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Издатель Nacon и студия Teyon представили сюжетный трейлер шутера RoboCop: Rogue City — Unfinished Business — небольшого продолжения RoboCop: Rogue City, в котором герою предстоит освободить ОмниБашню от профессиональных наёмников.

Видео доступно на YouTube-канале Nacon Hub. Права на видео принадлежат Nacon Hub.

Разработчики обещают несколько приятных сюжетных поворотов, которые порадуют поклонников классических фильмов. Как и в основной игре, главную роль в Unfinished Business вновь исполнил Питер Уэллер — актёр, который играл Робокопа в фильма 80-х годов.

RoboCop: Rogue City — Unfinished Business выйдет 17 июля на ПК, PS5 и Xbox Series. Это будет отдельная игра, а не сюжетное дополнение, поэтому оригинал для запуска не потребуется.

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