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Frostpunk воссоздадут: для стратегии анонсировали ремейк

Frostpunk воссоздадут: для стратегии анонсировали ремейк
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Студия 11 bit studios неожиданно анонсировала ремейк первой Frostpunk: спустя всего полгода после выхода второй части. Оригинал обещают воссоздать с нуля на базе движка Unreal Engine 5, который уже используют в сиквеле.

Решение было принято для дальнейшего развития первой части на фоне прекращения разработки собственного движка Liquid — на нём также создавалась This War of Mine.

Ремейк получил название Frostpunk 1886 в честь ключевого события во вселенной игры, когда Великий шторм достиг Нового Лондона. Разработчики обещают не только воссоздать всё из первой части, но и добавить новый контент и механику, а также предложить так называемый «Путь», который поможет освежить каждое новое прохождение.

Видео доступно на YouTube-канале 11 bit studios. Права на видео принадлежат 11 bit studios.

Одним из важнейших нововведений также станет появление официальной поддержки пользовательских модификаций. Ещё студия не исключает появление дополнений для ремейка.

Выход ремейка состоится в 2027 году, а его разработка стартовала пару месяцев назад.

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