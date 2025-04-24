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Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд в Steam для издателя Kepler Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд в Steam для издателя Kepler Interactive
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Утром вышла Clair Obscur: Expedition 33 — сюжетная ролевая игра с голливудскими звёздами в главных ролях от молодой студии Sandfall Interactive и издательства Kepler Interactive. Несмотря на релиз рядом с переизданием The Elder Scrolls 4: Oblivion, новинка определённо нашла свою аудиторию.

За первые часы онлайн в Steam превысил 50 тыс. игроков — это безоговорочно лучший результат для издательства Kepler Interactive и в целом отличный показатель для игр подобного жанра.

  1. Clair Obscur: Expedition 33 — 50 тыс.
  2. Pacific Drive — 18,5 тыс.
  3. Scorn — 7,9 тыс.
  4. Sifu — 3,1 тыс.*
  5. Cat Quest 3 — 2,6 тыс.
  6. Cat Quest — 1,6 тыс.
  7. Flintlock: The Siege of Dawn — 648 человек
  8. Cat Quest 2 — 610 человек
  9. Ultros — 277 человек
  10. Bionic Bay — 189 человек.

* игра на ПК изначально выходила только в Epic Games Store и только потом появилась в Steam.

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