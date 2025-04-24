Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд в Steam для издателя Kepler Interactive

Утром вышла Clair Obscur: Expedition 33 — сюжетная ролевая игра с голливудскими звёздами в главных ролях от молодой студии Sandfall Interactive и издательства Kepler Interactive. Несмотря на релиз рядом с переизданием The Elder Scrolls 4: Oblivion, новинка определённо нашла свою аудиторию.

За первые часы онлайн в Steam превысил 50 тыс. игроков — это безоговорочно лучший результат для издательства Kepler Interactive и в целом отличный показатель для игр подобного жанра.

Clair Obscur: Expedition 33 — 50 тыс. Pacific Drive — 18,5 тыс. Scorn — 7,9 тыс. Sifu — 3,1 тыс.* Cat Quest 3 — 2,6 тыс. Cat Quest — 1,6 тыс. Flintlock: The Siege of Dawn — 648 человек Cat Quest 2 — 610 человек Ultros — 277 человек Bionic Bay — 189 человек.

* игра на ПК изначально выходила только в Epic Games Store и только потом появилась в Steam.