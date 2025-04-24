Clair Obscur: Expedition 33 установила рекорд в Steam для издателя Kepler Interactive
Утром вышла Clair Obscur: Expedition 33 — сюжетная ролевая игра с голливудскими звёздами в главных ролях от молодой студии Sandfall Interactive и издательства Kepler Interactive. Несмотря на релиз рядом с переизданием The Elder Scrolls 4: Oblivion, новинка определённо нашла свою аудиторию.
За первые часы онлайн в Steam превысил 50 тыс. игроков — это безоговорочно лучший результат для издательства Kepler Interactive и в целом отличный показатель для игр подобного жанра.
- Clair Obscur: Expedition 33 — 50 тыс.
- Pacific Drive — 18,5 тыс.
- Scorn — 7,9 тыс.
- Sifu — 3,1 тыс.*
- Cat Quest 3 — 2,6 тыс.
- Cat Quest — 1,6 тыс.
- Flintlock: The Siege of Dawn — 648 человек
- Cat Quest 2 — 610 человек
- Ultros — 277 человек
- Bionic Bay — 189 человек.
* игра на ПК изначально выходила только в Epic Games Store и только потом появилась в Steam.
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