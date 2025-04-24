Генпрокуратура арестовала счета разработчика «Мира танков» в России
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Активы компании «Леста», разработчика «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России, были арестованы по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РБК, отмечая, что арест произошёл 17 апреля.
Под арест попали три компании — ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». То есть головной офис в Санкт-Петербург, московский офис и издательское направление, занимающееся распространением игр. Причины случившегося неизвестны, а компания не успела прокомментировать происходящее.
«Леста» стала издателем «Мира танков» в 2022 году, после того как оригинальный разработчик экшена Wargaming объявил о полном уходе из России.
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