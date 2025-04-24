Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Генпрокуратура арестовала счета разработчика «Мира танков» в России

Генпрокуратура арестовала счета разработчика «Мира танков» в России
Комментарии

Активы компании «Леста», разработчика «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России, были арестованы по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РБК, отмечая, что арест произошёл 17 апреля.

Под арест попали три компании — ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». То есть головной офис в Санкт-Петербург, московский офис и издательское направление, занимающееся распространением игр. Причины случившегося неизвестны, а компания не успела прокомментировать происходящее.

«Леста» стала издателем «Мира танков» в 2022 году, после того как оригинальный разработчик экшена Wargaming объявил о полном уходе из России.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android