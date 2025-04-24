Фильм «Пророк» про Александра Пушкина с Юрой Борисовым наградили в Пекине

Недавний хит российского кинопроката «Пророк: История Александра Пушкина» наградили на Пекинском международном фестивале: фильма с Юрой Борисовым в главной роли заполучил приз Valentino за «Креативный дизайн костюмов».

Вот что режиссёр фильма Феликс Умаров заявил на сцене:

На экране сложно воспроизвести историческую эпоху, а ещё сложнее— найти параллель между временем Пушкина и нашим временем. Хочу поблагодарить наших потрясающих художников по костюмам за то, что сделали это возможным!

«Пророк: История Александра Пушкина» вышел 14 февраля 2025 года и недавно появился в онлайн-кинотеатрах: его можно посмотреть на Okko, «Кинопоиске», Premier и Start.