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Издатель «Мира танков» прокомментировал арест своих активов в России

Издатель «Мира танков» прокомментировал арест своих активов в России
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Компания «Леста», издатель «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России, прокомментировала ситуацию с арестом активов в России. Сообщается, что руководство в курсе проблем и ситуация решается.

Компания ведёт работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться.

При этом весь рабочий процесс проходит в штатном режиме, а все запланированные мероприятия будут реализованы.

Мы оказываем правоохранительным органам полное содействие для скорейшего разрешения всех возникших вопросов. Все необходимые правовые механизмы задействованы.
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