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Вышли первые кадры из фильма «Клуб убийств по четвергам» от режиссёра «Один дома»

Вышли первые кадры из фильма «Клуб убийств по четвергам» от режиссёра «Один дома»
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил первые кадры из фильма «Клуб убийств по четвергам». Детективная лента по мотивам одноимённого детективного романа Ричарда Османа выйдет уже 28 августа.

Картина расскажет историю четверых пожилых людей, которые расследуют убийство местного строителя неподалёку от дома престарелых. Главные роли в картине исполнили Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Бен Кингсли («Список Шиндлера»), Хелен Миррен («1923») и Селия Имри («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»).

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Режиссёром картины выступил Крис Коламбус — один из самых опытных режиссёров Голливуда. Он снял первые две части семейной франшизы «Один дома» и запустил «Гарри Поттера» с «Философским камнем» и «Тайной комнатой».

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