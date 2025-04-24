Райан Рейнольдс уже работает над новым фильмом с участием Дэдпула

Канадский актёр Райан Рейнольдс начал тизерить будущее Дэдпула — бессмертного наёмника и одного из самых известных героев Marvel. Артист заявил, что уже работает над сценарием будущей картины, намекнув, что в нём появится целый ансамбль персонажей.

Рейнольдс не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что Дэдпул останется воином-одиночкой, однако это не значит, что он не встанет в один ряд со Мстителями и Людьми-Икс.

Я сейчас кое-что пишу, и там целый ансамбль. Но мне нравится, что Дэдпул изолирован. Если герой станет Мстителем или членом Людей-Икс, то это конец. Это его желание, и мы должны уважать это.

Дэдпул может появиться уже в «Мстителях: Судный день», съёмки которых начались в конце марта. Вполне возможно, роль персонажа в ленте будет небольшой, а полноценное появление героя состоится в «Мстителях: Секретные войны», которые выйдут в мае 2027 года.