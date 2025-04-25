Авторы Clair Obscur: Expedition 33 поблагодарили игроков за хвалебные отзывы

Sandfall Interactive обратилась к игрокам в Clair Obscur: Expedition 33. В своем посте они поблагодарили пользователей за восторженные отзывы.

Спасибо всем за невероятный день запуска. Мы так рады видеть, как вы все узнаёте сюжет нашей истории в ближайшие дни, недели и месяцы. Каждое доброе слово, кусочек контента, трансляция и отзыв — мы видим их все. Мы ценим каждую частичку.

По сюжету RPG группа людей отправляется в экспедицию, чтобы остановить некую Художницу – божество, которое каждый год наносит на монолит число (и каждый раз оно уменьшается). Люди, возраст которых совпадает с цифрой, умирают.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоялся 24 апреля на ПК, PS5, Xbox Series X/S. Пиковый онлайн в первый день достиг более 50 тыс. игроков. Пользователи тепло приняли игру, как и критики – средний балл на агрегаторах составляет около 90/100.