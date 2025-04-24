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Фильм Источник вечной молодости Гая Ричи — дата выхода, трейлер, когда выйдет, актёры

Вышел новый трейлер боевика «Источник вечной молодости» Гая Ричи — премьера 23 мая
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Компания Apple представила второй трейлер фильма «Источник вечной молодости». Новый блокбастер Гая Ричи со звёздами Голливуда выйдет 23 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

«Источник вечной молодости» расскажет историю брата и сестры, которые участвуют в масштабном ограблении, чтобы найти мифологический фонтан молодости. Они используют свои знания истории, чтобы следовать подсказкам и найти таинственный источник бессмертия.

Главные роли в фильме сыграли Джон Красински («Тихое место»), Натали Портман («Леон»), Эйса Гонсалес («Министерство неджентльменских дел») и Донал Глисон («Выживший»). Режиссёром выступил Гай Ричи, известный по «Джентльменам» и другим криминальным боевикам.

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