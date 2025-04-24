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Мультсериал Любовь. Смерть. Роботы, 4-й сезон: дата выхода, трейлер, когда выйдет, сколько серий

Вышел большой трейлер четвёртого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы»
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер четвёртого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Премьера продолжения одного из самых уникальных проектов стриминга состоится уже 15 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Любовь. Смерть. Роботы» состоит из отдельных эпизодов, которые не связаны общим сюжетом и чаще всего создаются разными студиями. Антологию объединяет лишь тематическая связь с тремя темами из названия, хотя не в каждой серии обязательно присутствуют все три элемента.

В четвёртый сезон войдут 10 эпизодов, которые расскажут абсолютно разные истории в различных сеттингах.

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