Вышел большой трейлер четвёртого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер четвёртого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Премьера продолжения одного из самых уникальных проектов стриминга состоится уже 15 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Любовь. Смерть. Роботы» состоит из отдельных эпизодов, которые не связаны общим сюжетом и чаще всего создаются разными студиями. Антологию объединяет лишь тематическая связь с тремя темами из названия, хотя не в каждой серии обязательно присутствуют все три элемента.

В четвёртый сезон войдут 10 эпизодов, которые расскажут абсолютно разные истории в различных сеттингах.