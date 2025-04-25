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Звезда «Эйфории» Сидни Суини получила главную роль в фильме по игре Split Fiction

Звезда «Эйфории» Сидни Суини получила главную роль в фильме по игре Split Fiction
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По данным издания Variety, актриса Сидни Суини, наиболее известная по «Эйфории», получила одну из ведущих ролей в фильме по Split Fiction. Скорее всего, актриса сыграет либо Мио, либо Зои, но кого именно, пока под вопросом.

Помимо того что Сидни снимется в ленте, она также выступит её исполнительным продюсером. Кто сыграет вместе с Суини, пока не раскрывается.

Фильм снимет Джон М. Чу, известный по «Иллюзии обмана 2» и дилогии мюзиклов «Злая», первая часть которой вышла в 2024 году. За сценарий отвечают Ретт Риз и Пол Верник — соавторы «Дэдпула и Росомахи».

Split Fiction — кооперативная игра от студии Hazelight, создателей It Takes Two и A Way Out. Проект рассказывает историю начинающих писательниц Мио и Зои, которые вместе попадают в собственные истории — фантастические и фэнтезийные. Чтобы выбраться из виртуальной реальности, им приходится действовать сообща, несмотря на большие отличия в характерах.

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