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Стартовал сериал «Урок» с Юрой Борисовым с Даниилом Воробьёвым

Стартовал сериал «Урок» с Юрой Борисовым с Даниилом Воробьёвым
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В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Урок» с Юрой Борисовым в главной роли. Для просмотра доступна первая серия. Второй эпизод станет доступен 2 мая.

«Урок» рассказывает об успешном музыканте Антоне, который теряет всё после того, как в аварии погибает его девушка. Теперь герою предстоит вернуться в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин — он предлагает ему стать учителем в школе и начать вникать в проблемы подростков.

Вместе с Юрой Борисовым в сериале также снялись Даниил Воробьёв, Ольга Лерман, Полина Денисова, Аюш Очир-Горяев и другие актёры. Кресло режиссёра занял Сергей Филатов («Один клик», «Оливье и роботы»).

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