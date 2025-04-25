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Продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 10 млн копий

Продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 10 млн копий
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Capcom объявила, что тираж ремейка Resident Evil 4 перевалил за 10 млн копий. Компания также напомнила, что тайтл по-прежнему остаётся самым быстропродаваемым во франшизе.

Вместе с этим Capcom обновила данные о продажах других частей франшизы. Так, тираж Resident Evil 7 превысил 15 млн копий — как и продажи ремейка Resident Evil 2. У Resident Evil Village 11 млн проданных копий, а у ремейка Resident Evil 3 тираж достиг 10 млн копий.

Resident Evil 4 рассказывает историю Леона Кеннеди, который отправляется в испанскую деревушку, чтобы найти дочь президента, Эшли. На своём пути герой сталкивается с жуткими противниками, а действие сильно вылазит за пределы деревушки.

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