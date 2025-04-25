iPhone 16e оказался популярнее мощного iPhone 16 Pro в США

Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners провела исследование и выяснила, что iPhone 16e занял 7% рынка в США и превзошёл бюджетный iPhone SE, а ещё он оказался популярнее iPhone 16 Pro.

В совокупности пять актуальных моделей iPhone 16 обеспечили 74% от общего объёма продаж iPhone в США. Это больше, чем 68% от общего объёма продаж четырёх актуальных на тот момент моделей iPhone 15 в марте 2024 года. При этом базовый iPhone 16 тоже продемонстрировал рост — его доля увеличилась до 20% против 14%.

Доля флагманских iPhone 16 Pro и Pro Max в общем объёме продаж составила 38%, что на 7% меньше, чем годом ранее.