Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Разве Серебряный Сёрфер не мужчина?»: Джулия Гарнер — о роли в «Фантастической четвёрке»

«Разве Серебряный Сёрфер не мужчина?»: Джулия Гарнер — о роли в «Фантастической четвёрке»
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса Джулия Гарнер во время беседы с изданием Entertainment Weekly рассказала о том, что поначалу была в замешательстве от того, что ей предложили сыграть Серебряного Сёрфера в фильме «Фантастическая четвёрка».

По словам Джулии, она подумала, что будет играть мужского персонажа, однако всё равно согласилась сниматься в картине, поскольку её постановщиком выступает Мэтт Шекман. В итоге он объяснил Гарнер происхождение персонажа и раскрыл, что это женская версия Серфёра.

Я была в замешательстве, потому что подумала: «Постойте, разве Серебряный Сёрфер не мужчина?» Но потом решила: «Ладно, я сыграю кого угодно». Я уже тогда была большой поклонницей Мэтта. Потом он начал объяснять, что речь идет о Шалле-Бал и всей этой истории.

Премьера новой «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля.

Материалы по теме
Российский «Настоящий детектив»: стоит ли смотреть «Тайгу» о серийном убийце
Российский «Настоящий детектив»: стоит ли смотреть «Тайгу» о серийном убийце
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android