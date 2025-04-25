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Фильм ужасов «Ритуал» с Аль Пачино официально выйдет в России 26 июня

Фильм ужасов «Ритуал» с Аль Пачино официально выйдет в России 26 июня
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Кинокомпания «Вольга» объявила, что фильм ужасов «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом выйдет в российский прокат. Официальная премьера в стране состоится уже 26 июня.

Дублированный трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат XYZ FILMS.

«Ритуал» рассказывает историю про двух священников. Один из них (его роль исполнит Стивенс) подвергает свою веру сомнениям, другому (Аль Пачино) не даёт покоя тяжёлое прошлое. Тем не менее они должны объединить усилия, чтобы провести обряд экзорцизма и спасти одержимую девушку.

Хоррор основан на реальных событиях — истории Эммы Шмидт, которая считается наиболее тщательно задокументированным случаем экзорцизма в американской истории.

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