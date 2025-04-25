На PS5 вышел ремастер Days Gone — с техническими улучшениями и новым контентом

Сегодня состоялся релиз ремастера Days Gone. Игра уже доступна на PS5 — в турецком PS Store зомби-экшен стоит 1749 лир (примерно 3,7 тыс. рублей), он доступен на русском языке.

Ремастер предлагает технические усовершенствования вроде улучшенной симуляции облаков, прокачанного освещения, отражений и прочего. На PS5 доступно два графических режима, а владельцы PS5 Pro смогут оценить три режима.

Помимо технических улучшений, в Days Gone добавили новый контент. Глобальных нововведения два: режим с мгновенной смертью, где герой погибает от любого урона, и «Нападение Орды» — испытание с огромными волнами зомби.

Трейлер ремастера

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Впервые тайтл вышел на PS4 в 2019 году. Сиквел мы вряд ли когда-нибудь увидим, несмотря на то что геймеры искренне полюбили «Жизнь после» (так игра официально называется в России).