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Культовый слэшер «Городские легенды» планируют перезапустить

Культовый слэшер «Городские легенды» планируют перезапустить
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По данным издания The Hollywood Reporter, киностудия Screen Gems, которая принадлежит Sony, планирует выпустить перезапуск классического слэшера «Городские легенды», в котором главную роль исполнил Джаред Лето.

Оригинал рассказывал про тихий студенческий городок, который потрясла серия кровавых убийств, совершённых с беспрецедентной жестокостью. Полиция терялась в догадках, ведь между жестокими преступлениями нет ничего общего. Однако ситуацию изменила студентка Натали — ей удалось обнаружить страшную связь между жертвами.

Продюсированием ленты займётся Гари Доберман, известный по хоррор-франшизам «Оно», «Аннабель» и экранизации игры Until Dawn. Сценарий напишет Шанра Уэйкфилд.

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