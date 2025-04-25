По оскароносному фильму «Оставленные» снимут сериал

Издание Variety опубликовало большой материал, посвящённый американской компании Miramax. В ближайшем будущем некогда культовая киностудия займётся выпуском сериалов по собственным вселенным, среди которых будут и «Оставленные».

Проект пока находится на ранней стадии производства — в Miramax надеются, что им удастся привлечь Александра Пэйна, режиссёра оригинальной картины. О чём именно расскажет будущее шоу, неизвестно.

Премьера «Оставленных» состоялась осенью 2023 года. Картина рассказывает историю студента Ангуса Талли, который остаётся на новогодние каникулы в кампусе академии Бартон вместе с ненавистным учителем древней истории мистером Ханэмом и школьным поваром Мэри Лэм, у которой недавно погиб сын. Картина получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана — статуэтку вручили Давайн Джой Рэндольф.