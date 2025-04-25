Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.6 — создатели игры раздают по 300 примогемов

В рамках прямой трансляции перед релизом версии 5.6 разработчики Genshin Impact показали три промокода на валюту и внутриигровые ресурсы.

По каждому из кодов игроки могут получить 100 камней истока и инструменты для прокачки.

GI56Paralogism — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления.

ChefEscoffier0507 — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя.

IfaCacucu0507 — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке.

Обращаем внимание, что все коды действуют только до вечера 26 апреля, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.