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Промокоды Genshin Impact (Геншин Импакт) со стрима 25 апреля версии 5.6 — как получить 300 примогемов бесплатно

Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.6 — создатели игры раздают по 300 примогемов
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В рамках прямой трансляции перед релизом версии 5.6 разработчики Genshin Impact показали три промокода на валюту и внутриигровые ресурсы.

По каждому из кодов игроки могут получить 100 камней истока и инструменты для прокачки.

  • GI56Paralogism — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления.
  • ChefEscoffier0507 — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя.
  • IfaCacucu0507 — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке.

Обращаем внимание, что все коды действуют только до вечера 26 апреля, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.

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