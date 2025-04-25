Состоялась мировая премьера боевика «Расплата 2» с Беном Аффлеком

25 апреля состоялась мировая премьера фильма «Расплата 2». Боевик с Беном Аффлеком в главной роли добрался до большинства стран мира.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

«Расплата 2» расскажет новую историю из жизни Кристиана Вольфа, бухгалтера-аутиста, который отмывает деньги для самых опасных преступников в мире. Во второй части герой помогает агенту казначейства Мэрибет Медине расследовать убийство — для этого он заручается поддержкой своего брата Брэкстона.

Вместе с Беном Аффлеком в ленте также снялись Джон Бернтал («Каратель»), Дж. К. Симмонс («Человек-паук») и Синтия Аддай-Робинсон («Стартрек: Возмездие»). Режиссёром выступил Гэвин О’Коннор, он также снимал первую часть серии.