Что нужно знать про обновление 5.6 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

В пятницу, 25 апреля, разработчики Genshin Impact провели традиционный стрим перед выходом большого обновления — в ходе прямого эфира они раскрыли главные детали о версии 5.6.

Genshin Impact 5.6 станет доступна игрокам с 7 мая 2025 года. Апдейт будет посвящён возвращению в самый первый регион — Мондштадт, где пройдёт следующая глава основного сюжета.

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

В следующей версии в Genshin Impact добавят двух играбельных персонажей — повара из Фонтейна по имени Эскофье и ветеринара Ифу из Натлана.

Эскофье — пятизвёздочный герой крио-стихии, которая сражается древковым оружием (копьё) и должна стать хорошим саппортом «из кармана».

— пятизвёздочный герой крио-стихии, которая сражается древковым оружием (копьё) и должна стать хорошим саппортом «из кармана». Ифа — персонаж редкостью четыре звезды, каталист анемо-стихии. Способности могут стягивать врагов в одну точку, чтобы дамагер наносил урон.

Эскофье как пятизвёздочного персонажа можно будет получить только из временного баннера в версии 5.6. Ифа с версии 5.7 будет доступен в стандартной молитве.

Фото: HoYoverse

Баннеры Genshin Impact 5.6

Как обычно, одновременно будет доступно две молитвы с пятизвёздочными персонажами — через три недели их сменят два других. Одновременно с этим откроются баннеры с сигнатурным оружием на этих героев.

С 7 по 27 мая — Эскофье и реран Навии, а также Ифа.

С 27 мая по 17 июня — рераны Кинича и Райден.

Также в игру вернётся баннер хроник — в него попадут старые персонажи Инадзумы, которых давно не было в ивентовых молитвах. Всего их будет восемь: Аяка, Аято, Ёимия, Тиори, Яэ Мико, Итто, Кокоми и Кадзуха. Также будет доступно лучшее оружие для них.

Фото: HoYoverse

Квесты и события в версии 5.6

Новая глава основного сюжета будет посвящена Мондштадту — игроки вернутся в начальный регион, чтобы защитить крепость от внезапной атаки монстров и расследовать преступления, связанные с Альбедо. Немалая часть нового контента также будет связана с Фонтейном и Ремурией.

В ходе патча мы встретимся с многими старыми знакомыми — Джинн, Барбарой, Дилюком и Кейей, а также Киничем и другими персонажами из Натлана.

Кадр из основного сюжета Фото: HoYoverse

Главным временным событием станет открытие парка развлечений в Фонтейне, куда приедут гости из Натлана. Игроков ждёт большой сюжетный ивент с мини-играми и встречами со старыми знакомыми. За прохождение можно будет получить примогемы, новый бесплатный лук (4 звезды) и другие награды.

По ходу версии Genshin Impact 5.6 будут доступны и другие ивенты:

тактическая мини-игра в формате автобатлера, напоминающая Clash of Clans;

кооперативный режим на четверых со сбором монет;

боевой ивент с возможностью опробовать разные отряды;

двойные награды за артерии земли.

В игре также появятся два новых босса — один будет связан с сюжетом Мондштадта и Алисой, а второй с Ремурией.

Фото: HoYoverse

Другие обновления

Помимо этого, разработчики традиционно добавляют несколько новых удобных функций.

Переработка Театра Воображариум с добавлением наград за звёзды и более удобной системой развития.

Более удобное описание способностей персонажей в меню.

Компас сокровищ теперь будет показывать сундуки с морой и квесты в Натлане.

Метки можно удалять группами (все одинаковые или из одного региона).

Разработчики также показали три промокода на примогемы и ресурсы.