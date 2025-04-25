Фильм ужасов «Дожить до рассвета» получил смешанные отзывы критиков

25 апреля состоялась премьера «Дожить до рассвета» — экранизации хоррора Until Dawn для консолей PlayStation. Лента выступает духовным наследником оригинальной игры, используя некоторые особенности жанра.

К выходу фильма появились полноценные обзоры критиков — на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 62% обозревателей. Журналисты в основном хвалят актёрский состав и общую атмосферу, а также отсылки на оригинальную игру студии Supermassive.

Больше всего негатива в обзорах связано с сюжетом — его называют слишком поверхностным и даже переусложнённым. Критики также не смогли привязаться к персонажам из-за скромного хронометража, игра для этого подходит куда лучше, подытожили они.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Дожить до рассвета»

«Дожить до рассвета» — это серия не связанных друг с другом сцен, в которых случайные персонажи раз за разом умирают. И ничего больше.

Если вы ищете причины поёрзать на кресле в напряжении, то есть и худшие способы провести время, чем «Дожить до рассвета». Но есть и куда лучшие.

«Дожить до рассвета» проваливается не потому, что она не верна игре. Фильм ужасов терпит неудачу, потому что он очень скучный там, где игра блистала.

Крепкий фильм ужасов, который одинаково страшный, кровавый и развлекательный. Что ещё может просить фанат хорроров?

Брутальный, кровавый и зловеще забавный фильм ужасов.