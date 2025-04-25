Motorola представила стильный складной смартфон Razr 60 Ultra

Компания Motorola представила Razr 60 Ultra — свой флагманский складной смартфон. Устройство поступит в продажу в США по цене от $ 1299 (около 110 тыс. рублей), до остальных стран гаджет доберётся позже.

Razr 60 Ultra оснащена основным 7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2992x1224 пикселей и частотой 165 Гц, а также внешним 4-дюймовым экраном с разрешением 1272x1080 пикселей и той же частотой 165 Гц. Смартфон работает на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с 16 ГБ оперативной и 1024 ГБ встроенной памяти с батареей 4700 мАч и возможностью беспроводной зарядки.

Razr 60 Ultra получила двойную основную камеру: базовый модуль на 50 Мп с возможностью записывать 8К-видео и широкоугольный модуль на те же 50 Мп. Фронтальная камера также оснащена датчиком на 50 Мп.