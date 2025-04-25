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Сериал Мосгаз. Дело номер 11. Розыгрыш от Окко (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Мосгаз. Дело номер 11. Розыгрыш»
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Уже 28 апреля состоится премьера сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Шоу продолжит историю знаменитого «Мосгаза» и его спин-оффов. Проект расскажет об отставном майоре Черкасове, который в 1980-х помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег.

11-й сезон знаменитого проекта включает в себя восемь эпизодов — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 13 мая.

Расписание выхода сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»

ЭпизодДата выхода
1-я серия28 апреля
2-я серия29 апреля
3-я серия30 апреля
4-я серия5 мая
5-я серия6 мая
6-я серия7 мая
7-я серия12 мая
8-я серия13 мая
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