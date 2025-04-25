Расписание выхода сериала «Мосгаз. Дело номер 11. Розыгрыш»
Уже 28 апреля состоится премьера сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Шоу продолжит историю знаменитого «Мосгаза» и его спин-оффов. Проект расскажет об отставном майоре Черкасове, который в 1980-х помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег.
11-й сезон знаменитого проекта включает в себя восемь эпизодов — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 13 мая.
Расписание выхода сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 апреля
|2-я серия
|29 апреля
|3-я серия
|30 апреля
|4-я серия
|5 мая
|5-я серия
|6 мая
|6-я серия
|7 мая
|7-я серия
|12 мая
|8-я серия
|13 мая
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