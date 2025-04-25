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«Мир Юрского периода: Возрождение» станет вторым самым длинным фильмом в серии

«Мир Юрского периода: Возрождение» станет вторым самым длинным фильмом в серии
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Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC раскрыла продолжительность фильма «Мир Юрского периода: Возрождение». Перезапуск культовой франшизы продлится 2 часа 14 минут.

Таким образом, «Возрождение» окажется вторым самым длинным фильмом в серии. Лидером всё ещё остаётся «Мир Юрского периода: Господство» с Крисом Праттом — хронометраж ленты составляет 2 часа 27 минут.

Продолжительность фильмов серии «Мир Юрского периода»

  • «Парк Юрского периода (1993)» — 2 часа 7 минут
  • «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997) — 2 часа 3 минуты
  • «Парк Юрского периода 3» (2001) — 1 час 32 минуты
  • «Мир Юрского периода» (2015) — 2 часа 5 минут
  • «Мир Юрского периода 2» (2018) — 2 часа 8 минут
  • «Мир Юрского периода: Господство» (2022) — 2 часа 27 минут
  • «Мир Юрского периода: Возрождение» (2025) — 2 часа 14 минут

Премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» состоится 2 июля. Главные роли в будущей ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).

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